鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.91元，預估目標價為1360元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對創意(3443-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.91元上修至30.91元，其中最高估值33元，最低估值26.37元，預估目標價為1360元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33
|41.51
|56.07
|最低值
|26.37
|28.3
|42.33
|平均值
|30.63
|37.71
|48.53
|中位數
|30.91
|38.14
|49.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,781,000
|41,929,340
|52,124,830
|最低值
|28,803,100
|29,570,000
|39,071,550
|平均值
|29,644,470
|36,127,130
|44,489,470
|中位數
|29,396,500
|36,454,000
|42,650,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.69
|10.9
|6.34
|4.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
|10,710,068
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。