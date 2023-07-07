香港保險業重磅法案通過 更加符合國際標準

香港立法會通過《2023 年保險業（修訂）條例草案》，《條例草案》修訂《保險業條例》（第 41 章）及其他相關法例，為香港保險業推行風險為本資本制度訂定法律框架，以加強保險公司財務穩健狀況，更加符合國際標準。

據《中國基金報》報導，香港政府公開文件顯示，《條例草案》旨在強化保險公司財務穩健監管，並與國際規管標準看齊，《條例草案》修訂《保險業條例》（第 41 章）和其他相關法例，訂定就香港保險業推行風險為本資本制度的法律框架，取代現有以規則為基礎的資本充足制度。

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府致力鞏固香港作為國際金融中心及風險管理中心的地位；而持續強化香港保險業的監管制度，是推動保險行業穩定發展不可或缺。香港實施風險為本資本制度，將加強保險業財務穩健狀況，使香港與國際保險規管標準看齊。

香港政府新聞公報顯示，政府會與保險業監管局跟進下一步工作，包括就詳細監管要求更深入咨詢業界，以訂立相關附屬法例，目標是在 2024 年內實施風險為本資本制度。

香港保險業監管局說，該局樂見《條例草案》獲立法會議員堅定支持，將繼續與業界緊密合作，確保順利過渡至新制度。保監局指出，將會展開草擬風險為本資本制度詳細要求的籌備工作，其後會就有關附屬法例啟動公眾咨詢。