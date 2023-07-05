盤後速報 - 佳必琪(6197)下週(7月12日)除息3.2元，預估參考價68.1元

佳必琪(6197-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
以今日(7月5日)收盤價71.30元計算，預估參考價為68.1元，息值合計為3.2元，股息殖利率4.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳必琪(6197-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。近5日股價上漲11.62%，台灣加權指數上漲1.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/12
|71.30
|3.2
|4.49%
|0.0
|2022/07/15
|36.25
|3.0
|8.28%
|0.0
|2021/06/29
|41.0
|2.9
|7.07%
|0.0
|2020/07/09
|43.7
|3.0
|6.86%
|0.0
|2019/07/09
|31.7
|2.0
|6.31%
|0.0
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