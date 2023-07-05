盤後速報 - 承業醫(4164)下週(7月12日)除息1.97元，預估參考價67.63元

承業醫(4164-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.97元。
以今日(7月5日)收盤價69.60元計算，預估參考價為67.63元，息值合計為1.97元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
承業醫(4164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。近5日股價上漲9.34%，台灣加權指數上漲1.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/12
|69.60
|1.9684
|2.83%
|0.0
|2022/07/13
|36.9
|2.005
|5.43%
|0.0
|2021/07/28
|37.05
|2.0066
|5.42%
|0.0
|2020/07/10
|48.5
|1.9967
|4.12%
|0.0
|2019/07/09
|45.0
|1.793889
|3.99%
|0.0
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