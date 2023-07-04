盤後速報 - 麗正(2302)下週(7月11日)除息0.8元，預估參考價19.4元

麗正(2302-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月4日)收盤價20.20元計算，預估參考價為19.4元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

麗正(2302-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。近5日股價上漲2.81%，台灣加權指數上漲0.15%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/11 20.20 0.8 3.96% 0.0
2022/07/21 16.65 0.6013 3.61% 0.0
2021/11/30 17.05 0.3007 1.76% 0.0
2016/09/01 6.25 0.024052 0.38% 0.0
2015/08/13 7.1399999 0.34097 4.78% 0.31

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