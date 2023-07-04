盤後速報 - 麗正(2302)下週(7月11日)除息0.8元，預估參考價19.4元

麗正(2302-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月4日)收盤價20.20元計算，預估參考價為19.4元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
麗正(2302-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。近5日股價上漲2.81%，台灣加權指數上漲0.15%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/11
|20.20
|0.8
|3.96%
|0.0
|2022/07/21
|16.65
|0.6013
|3.61%
|0.0
|2021/11/30
|17.05
|0.3007
|1.76%
|0.0
|2016/09/01
|6.25
|0.024052
|0.38%
|0.0
|2015/08/13
|7.1399999
|0.34097
|4.78%
|0.31
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