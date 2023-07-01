就是不肯繳稅！黃任中、環亞飯店霸榜欠稅大戶14年

怎樣都不肯繳稅。根據財政部今 (1) 日公布 2023 年度的欠稅大戶名單，個人部分仍由已故股市聞人黃任中欠稅 19.18 億元居冠；企業則是由環亞大飯店積欠 23.98 億元的稅款繼續名列首位，兩者已連續 14 年位居個人、企業欠稅大戶榜首。

財政部根據《稅捐稽徵法》規定，每年 7 月 1 日必須公告個人累計欠逾 1000 萬元或營利事業累計欠稅超過 5000 萬元的確定案件。根據今天公告的名單，包括個人、營利事業幾乎都是老面孔。

重大欠稅大戶主要分為兩類，立法院 2021 年修法，在 2007 年 3 月 4 日之前移送執行者，追稅期間將延長到 2032 年 3 月 4 日為止；如果是 2007 年 3 月 5 日後移送者，追稅期以 15 年為限，

在個人部分，已故股市聞人黃任中積欠 19.18 億元的綜所稅繼續名列首位，其胞姊夏黃新平也積欠國庫 12.54 億元的綜所稅，黃任中與夏黃新平、黃燕平兩位胞姊仍積欠國庫約 46 億元稅款未繳。

至於黃任中之子黃若谷，因 2007 年 3 月 5 日之後移送執行的欠稅大戶，因 15 年追繳期限 15 年期滿，積欠稅款可依規定一筆勾銷，因此自去 (2022) 年脫離欠稅大戶名單。

另外，高雄的黃承志家族族積欠國庫綜所稅及遺產稅合計共 15.03 億元，僅次於黃任中排名第二的個人欠稅大戶。

在企業部分，環亞大飯店至今仍積欠國庫營所稅、營業稅、房屋稅、地價稅合計共 23.98 億元的稅款未繳，第二名則是博達科技，積欠國庫 11.78 億元的營業稅及營所稅未繳。兩家企業也是欠稅大戶的老面孔。