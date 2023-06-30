盤後速報 - 博大科技(8109)下週(7月7日)除息1.98元，預估參考價90.72元

博大科技(8109-TW)下週(7月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.98元。

以今日(6月30日)收盤價92.70元計算，預估參考價為90.72元，息值合計為1.98元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

博大科技(8109-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電腦軟硬體及週邊設備暨零組件之製造、加工、買賣。各種交直流電源供應器.轉換器.電信器材及其零組件之製造加工買賣。資訊軟體服務業。近5日股價上漲0.44%，櫃買指數下跌0.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/07 92.70 1.9835 2.14% 0.0
2023/04/06 91.3 3.9947 4.38% 0.0
2022/04/14 77.0 4.0 5.19% 0.0
2021/03/31 74.2 3.5 4.72% 0.0
2020/06/23 72.2 4.0247 5.57% 0.0

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