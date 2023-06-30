盤後速報 - 聯一光(3441)下週(7月7日)除息1.5元，預估參考價41.75元

聯一光(3441-TW)下週(7月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月30日)收盤價43.25元計算，預估參考價為41.75元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯一光(3441-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各種光學玻璃、光學鏡片、透鏡毛胚、稜鏡毛胚之製造、加工及買賣。各種精密光學鏡頭、光學儀器之製造、加工及買賣。照相機、望遠鏡、放大鏡、等光學用器具之製造加工及買賣。近5日股價上漲1.53%，櫃買指數下跌0.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/07
|43.25
|1.5
|3.47%
|0.0
|2022/07/08
|33.1
|0.5
|1.51%
|0.0
|2021/08/24
|35.4
|0.5
|1.41%
|0.0
|2020/07/10
|31.55
|2.1
|6.66%
|0.0
|2019/07/17
|32.8
|1.5
|4.57%
|0.0
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