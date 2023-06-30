盤後速報 - 聯一光(3441)下週(7月7日)除息1.5元，預估參考價41.75元

聯一光(3441-TW)下週(7月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月30日)收盤價43.25元計算，預估參考價為41.75元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯一光(3441-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各種光學玻璃、光學鏡片、透鏡毛胚、稜鏡毛胚之製造、加工及買賣。各種精密光學鏡頭、光學儀器之製造、加工及買賣。照相機、望遠鏡、放大鏡、等光學用器具之製造加工及買賣。近5日股價上漲1.53%，櫃買指數下跌0.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/07 43.25 1.5 3.47% 0.0
2022/07/08 33.1 0.5 1.51% 0.0
2021/08/24 35.4 0.5 1.41% 0.0
2020/07/10 31.55 2.1 6.66% 0.0
2019/07/17 32.8 1.5 4.57% 0.0

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