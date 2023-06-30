台積電拉尾盤 跌26點收16915點 周K連二黑

台股今 (30) 日受電子、傳金權值股表現疲弱拖累，盤中一度重挫近 150 點，盤面資金持續輪動，午盤後在權王台積電強拉下，加上 AI 概念股漲勢再起，指數拉尾盤作收，終場下跌 26.72 點，收在 16915.54 點，成交值小幅擴增至 2856.18 億元，周 K 連二黑，月 K 則連二紅。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 一路處於盤下，尾盤在買單強拉下，上漲 0.52%，收 576 元，重返五日線與月線；鴻海 (2317-TW) 收平盤價 113 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 1.15%，收 688 元。廣達 (2382-TW) 漲幅達 3.75%，研華 (2395-TW) 也勁揚逾 2%。

同一天除息表現大不同，長榮 (2603-TW) 今日除息，強攻漲停，領軍航運族群上攻，陽明也大漲近半根停板，萬海漲幅超過 2%。反觀日月光投控 (3711-TW) 則陷入貼息窘境。

AI 概念股持續發燙，奇鋐 (3017-TW)、勤誠 (8210-TW)、緯穎 (6669-TW) 攻上漲停，緯創 (3231-TW) 大漲超過 8%，健策 (3653-TW)、雙鴻 (3324-TW)、金像電 (2368-TW) 也狂拉超過半根停板。