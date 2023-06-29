夏普mini LED 4K電視新品登台 7月上市搶攻大尺吋市場

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普今 (29) 日宣布，繼日本發表後，也將在台灣推出升級版的 AQUOS XLED 4K 電視新品，同樣採用 mini LED 技術，65 吋、75 吋分別於 7、8 月正式上市販售。

台灣夏普總經理張凱傑表示，全球電視市場在近幾十年來有了顯著的成長，隨著新型和先進電視技術的引入，夏普也通過不斷發展技術創新，提供優質和大尺吋電視，來推動市場增長。

夏普表示，新一代的 AQUOS XLED 4K 電視，同樣採用 mini LED 技術，結合 LCD 電視和 OLED 電視兩者優點，AQUOS XLED 4K 65 吋電視將在 7 月上市，75 吋將緊接在 8 月上市。

SHARP AQUOS XLED 4K 電視採用了 Xtreme mini LED 技術，擁有超過 2000 個區域控光，提供動態色彩對比度。此外，大幅增加的 88 倍的背光 LED 數，與傳統顯示器相比 6 倍的峰值亮度。

此外，SHARP AQUOS XLED 4K 電視設計有 Deep Chroma QD 最新量子廣色域技術，同步影像的亮面與暗影，讓光的三原色更加純粹，與傳統顯示器相比，色域覆蓋面積增加了 20% 以上。