鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至4.38元，預估目標價為47.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.46元下修至4.38元，其中最高估值4.82元，最低估值4.05元，預估目標價為47.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.82 6.1 6.87
最低值 4.05 4.88 5.64
平均值 4.43 5.37 6.09
中位數 4.38 5.34 6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 35,024,460 40,246,000 44,308,190
最低值 33,124,310 37,580,280 40,036,370
平均值 33,886,030 38,664,870 42,181,430
中位數 33,812,000 38,554,840 42,363,890

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.59 4.23 2.97 2.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		 36,781,996 33,759,389 28,959,304 25,539,437

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞