鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至4.38元，預估目標價為47.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.46元下修至4.38元，其中最高估值4.82元，最低估值4.05元，預估目標價為47.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.82
|6.1
|6.87
|最低值
|4.05
|4.88
|5.64
|平均值
|4.43
|5.37
|6.09
|中位數
|4.38
|5.34
|6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35,024,460
|40,246,000
|44,308,190
|最低值
|33,124,310
|37,580,280
|40,036,370
|平均值
|33,886,030
|38,664,870
|42,181,430
|中位數
|33,812,000
|38,554,840
|42,363,890
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.59
|4.23
|2.97
|2.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
|25,539,437
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。