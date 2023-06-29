盤後速報 - 統一實(9907)下週(7月6日)除息1.48元，預估參考價18.27元

統一實(9907-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.48元。
以今日(6月29日)收盤價19.75元計算，預估參考價為18.27元，息值合計為1.48元，股息殖利率7.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
統一實(9907-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造。製罐及馬口鐵機器進出口馬口鐵罐及鍍製鋼片原料鋼板加工製造。其他批發業(氧化鐵、脂肪酸、錫製品、氧化錫)。近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/06
|19.75
|1.48
|7.49%
|0.0
|2022/06/30
|15.65
|1.0
|6.39%
|0.0
|2021/08/26
|13.9
|0.53
|3.81%
|0.0
|2019/07/15
|13.25
|0.47
|3.55%
|0.0
|2018/07/09
|12.4
|0.5
|4.03%
|0.0
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