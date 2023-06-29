盤後速報 - 大毅(2478)下週(7月6日)除息2元，預估參考價47.0元

大毅(2478-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月29日)收盤價49.00元計算，預估參考價為47.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
大毅(2478-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工、買賣業務。有關前產品及原料之進出口貿易業務。代理國內外有關廠商產品之報價投標及經銷買賣等業務。近5日股價下跌0.72%，台灣加權指數下跌1.55%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/06
|49.00
|2.0
|4.08%
|0.0
|2022/06/30
|49.6
|4.0
|8.06%
|0.0
|2021/07/29
|71.2
|3.0
|4.21%
|0.0
|2020/07/28
|78.0
|1.8
|2.31%
|0.0
|2019/06/27
|47.0
|2.5
|5.32%
|0.0
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