盤後速報 - 佑華(8024)下週(7月5日)除息2元，預估參考價23.6元

佑華(8024-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月28日)收盤價25.60元計算，預估參考價為23.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率7.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
佑華(8024-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、設計、開發、製作及銷售各種微電子積體電路產品。電腦與電腦週邊及其零件之設計、製造及買賣業務。事務機器、通訊器材之設計、製造及買賣業務。近5日股價下跌1.73%，櫃買指數下跌1.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/05
|25.60
|2.0
|7.81%
|0.0
|2022/07/04
|19.45
|1.4
|7.2%
|0.0
|2019/06/28
|10.8
|0.3
|2.78%
|0.0
|2018/07/06
|10.85
|0.3
|2.76%
|0.0
|2017/08/28
|10.8
|0.3
|2.78%
|0.0
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