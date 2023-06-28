盤後速報 - 佑華(8024)下週(7月5日)除息2元，預估參考價23.6元

佑華(8024-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月28日)收盤價25.60元計算，預估參考價為23.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率7.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

佑華(8024-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、設計、開發、製作及銷售各種微電子積體電路產品。電腦與電腦週邊及其零件之設計、製造及買賣業務。事務機器、通訊器材之設計、製造及買賣業務。近5日股價下跌1.73%，櫃買指數下跌1.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/05 25.60 2.0 7.81% 0.0
2022/07/04 19.45 1.4 7.2% 0.0
2019/06/28 10.8 0.3 2.78% 0.0
2018/07/06 10.85 0.3 2.76% 0.0
2017/08/28 10.8 0.3 2.78% 0.0

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