盤後速報 - 鴻名(3021)下週(7月5日)除息0.7元，預估參考價21.55元

鴻名(3021-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(6月28日)收盤價22.25元計算，預估參考價為21.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。近5日股價下跌2.83%，台灣加權指數下跌1.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/05
|22.25
|0.7
|3.15%
|0.0
|2022/08/25
|22.4
|0.3
|1.34%
|0.3
|2021/07/01
|20.95
|0.7
|3.34%
|0.0
|2020/07/20
|13.9
|0.4078
|2.93%
|0.0
|2019/07/05
|15.25
|0.75
|4.92%
|0.0
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