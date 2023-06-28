盤後速報 - 鴻名(3021)下週(7月5日)除息0.7元，預估參考價21.55元

鴻名(3021-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(6月28日)收盤價22.25元計算，預估參考價為21.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。近5日股價下跌2.83%，台灣加權指數下跌1.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/05 22.25 0.7 3.15% 0.0
2022/08/25 22.4 0.3 1.34% 0.3
2021/07/01 20.95 0.7 3.34% 0.0
2020/07/20 13.9 0.4078 2.93% 0.0
2019/07/05 15.25 0.75 4.92% 0.0

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