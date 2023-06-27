日電貿估Q3需求回溫 下半年營運逐季增 全年拚成長

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (27) 日召開法說，總經理于耀國表示，公司跟下游客戶的庫存已接近健康水位，加上 AI、5G 等帶動下，第三季起營運可望回溫，可望小幅年增，第四季估再向上，全年營收力拚成長。

于耀國表示，上半年市場景氣仍受外在大環境因素影響，導致需求延遲，但需求慢慢回溫當中，像是陸系手機品牌、車規產品狀況好轉，加上 AI 和 5G 相關應用帶動高階規格產品用量，預計下半年整體需求回溫。

其中，近期討論度高的 AI 伺服器議題上，于耀國認為，現在沒有統計說一台 AI 伺服器相較傳統伺服器會增加多少被動元件的用量，但因為 AI 伺服器用料規格提高，自然會去化比較多的產能。

價格方面，于耀國指出，去年第四季因為需求掉下來，部分廠商降價拋售手上庫存，導致價格比較有壓力，但在過去幾季被動元件製造廠控管產能下，目前整體供需平衡，價格平穩沒有跌價壓力。

法人也關注日電貿與大股東 IC 通路商文曄的合作狀況，于耀國透露，雙方已經在產品、客戶、市場端展開初步合作，彼此能互補，但要看到明顯的效益顯現，還需要時間發酵。

日電貿營收比重來看，產業區分為資訊 PC 21%、EMS 21%、通訊 10%、消費性電子 5%、其他 (車用、工控、醫療)24%、電源 19%；以產品別區分則為 MLCC 47%、電解電容 13%、半導體 IC 8%、固態電容 20%、發光二極體 3%、其他 9%。