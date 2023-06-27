盤後速報 - 勤崴國際(6516)下週(7月4日)除權息2.24元，預估參考價93.87元

勤崴國際(6516-TW)下週(7月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.24元，股票股利1元，合計股利2.24元。
以今日(6月27日)收盤價104.50元計算，預估參考價為93.87元，權息值合計為10.63元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤崴國際(6516-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電子地圖 、導航服務及車載、自駕整合服務、系統整合服務。電商及其他服務。近5日股價上漲3.94%，櫃買指數下跌1.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|104.50
|1.24
|1.19%
|1.0
|2022/07/05
|80.0
|0.88
|1.1%
|1.0
|2021/09/15
|120.0
|0.13
|0.11%
|1.0
|2020/08/27
|95.0
|0.07
|0.07%
|1.0
|2019/08/27
|146.0
|0.106666
|0.07%
|0.8
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