盤後速報 - 勤崴國際(6516)下週(7月4日)除權息2.24元，預估參考價93.87元

勤崴國際(6516-TW)下週(7月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.24元，股票股利1元，合計股利2.24元。

以今日(6月27日)收盤價104.50元計算，預估參考價為93.87元，權息值合計為10.63元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤崴國際(6516-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電子地圖 、導航服務及車載、自駕整合服務、系統整合服務。電商及其他服務。近5日股價上漲3.94%，櫃買指數下跌1.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/04 104.50 1.24 1.19% 1.0
2022/07/05 80.0 0.88 1.1% 1.0
2021/09/15 120.0 0.13 0.11% 1.0
2020/08/27 95.0 0.07 0.07% 1.0
2019/08/27 146.0 0.106666 0.07% 0.8

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