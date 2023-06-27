盤後速報 - 鈺緯(4153)下週(7月4日)除息1元，預估參考價39.7元

鈺緯(4153-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月27日)收盤價40.70元計算，預估參考價為39.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺緯(4153-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業,醫療器材批發業,醫療器材零售業及國際貿易業。電腦及其週邊設備製造業,資訊軟體批發業及資訊軟體零售業。資訊軟體服務業,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌3.12%，櫃買指數下跌1.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|40.70
|1.0
|2.46%
|0.0
|2022/07/04
|25.6
|0.37
|1.45%
|0.0
|2021/11/12
|26.15
|0.26
|0.99%
|0.0
|2019/06/25
|35.95
|1.48
|4.12%
|0.0
|2016/08/15
|59.799999
|3.0
|5.02%
|0.5
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