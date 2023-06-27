盤後速報 - 晶豪科(3006)下週(7月4日)除息1.8元，預估參考價78.2元

晶豪科(3006-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月27日)收盤價80.00元計算，預估參考價為78.2元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。近5日股價下跌5.24%，台灣加權指數下跌0.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/04 80.00 1.8 2.25% 0.0
2022/07/01 88.8 8.0 9.01% 0.0
2021/08/04 183.0 2.0 1.09% 0.0
2020/07/03 40.2 1.0 2.49% 0.0
2019/07/03 32.3 1.5 4.64% 0.0

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