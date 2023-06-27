盤後速報 - 基泰(2538)下週(7月4日)除息0.5元，預估參考價12.4元

基泰(2538-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月27日)收盤價12.90元計算，預估參考價為12.4元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
基泰(2538-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。近5日股價上漲0.78%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|12.90
|0.5
|3.88%
|0.0
|2022/07/05
|13.1
|0.5
|3.82%
|0.0
|2021/08/17
|12.1
|0.5
|4.13%
|0.0
|2020/07/07
|10.55
|0.5
|4.74%
|0.0
|2019/07/04
|12.35
|0.6
|4.86%
|0.0
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