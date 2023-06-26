盤後速報 - 映興(3597)下週(7月3日)除息1.7元，預估參考價23.65元

映興(3597-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

以今日(6月26日)收盤價25.35元計算，預估參考價為23.65元，息值合計為1.7元，股息殖利率6.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電氣保護器.高溫壓電線,壓力傳感器等元件代理,板線端模組製造。各類照明電源,SMD LED等元件代理,PCBA設計與客製化服務。avin智慧化綠建築無線控制系統,研發製造及自有品牌行銷。近5日股價下跌0.77%，櫃買指數下跌0.48%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/03 25.35 1.6998 6.71% 0.0
2022/07/14 23.9 1.7 7.11% 0.0
2021/07/28 29.65 1.2 4.05% 0.0
2020/08/27 17.3 0.8497 4.91% 0.0
2019/08/29 19.25 1.8 9.35% 0.0

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