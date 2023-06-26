盤後速報 - 三芳(1307)下週(7月3日)除息0.8元，預估參考價24.7元

三芳(1307-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月26日)收盤價25.50元計算，預估參考價為24.7元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
三芳(1307-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚氨基甲酸加工品之製銷事項不織布起毛布加工品製銷染整事項。聚氯乙烯加工之製銷事項塑膠加工品生產技術研究改良事項。各種皮革加工之製銷事項有關事業之投資經營事項。近5日股價下跌0.57%，台灣加權指數下跌0.5%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/03
|25.50
|0.8
|3.14%
|0.0
|2022/07/07
|19.8
|0.5
|2.53%
|0.0
|2021/08/26
|21.7
|0.5
|2.3%
|0.0
|2020/08/27
|21.85
|0.8
|3.66%
|0.0
|2019/07/03
|24.65
|0.5
|2.03%
|0.0
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