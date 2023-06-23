盤後速報 - 波若威(3163)下週(6月28日)除息4.2元，預估參考價58.0元

波若威(3163-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(6月21日)收盤價62.20元計算，預估參考價為58.0元，息值合計為4.2元，股息殖利率6.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
波若威(3163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。近5日股價下跌0.32%，櫃買指數下跌0.64%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/06/28
|62.20
|4.2
|6.75%
|0.0
|2022/06/30
|48.6
|1.0
|2.06%
|0.0
|2021/09/01
|43.85
|2.5
|5.7%
|0.0
|2020/08/21
|60.9
|1.1595
|1.9%
|0.0
|2019/08/20
|44.2
|0.6
|1.36%
|0.0
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