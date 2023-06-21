遠百徐旭東樂觀談景氣「媽媽們床腳邊都有私房錢」

遠百 (2903-TW) 董事長徐旭東今 (21) 日對於景氣概況指出，目前看來還好，不見得這麼差，沒有真正下來的感覺，若只看台灣，「我們還是比較樂觀」，因為大家多半有私房錢，還是有消費力，「媽媽們床腳邊都有特別存的錢」。

徐旭東連說 3 個 good 解讀台灣景氣，原因是大家口袋裡有私房錢，媽媽們的床腳邊都有特別存錢。

對於百貨市況，徐旭東不諱言，非常有挑戰性，消費者選擇太多，但也很有趣，會使零售持續朝多元化發展。

談到即將拆掉重蓋的遠百寶慶店，徐旭東說明，發現怎麼調整都不行，原因是受限樓地板高度，因而決定打掉再來。

遠百總經理徐雪芳則表示，未來的遠百寶慶將是高規格環保節能綠建築，目標成為西區新地標。

另外，對於規劃中的巨蛋 SOGO，遠百看好將是市中心的消費亮點，也會加強接待國際旅客的服務。

而對量販業近年的整併，徐旭東回應，外國友人來台看到愛買，認為「量販最大的希望是我們」，但接下來仍要努力做符合社區消費者需求的店，力拚轉型。

徐旭東進一步說明，大半民眾不願意去量販店，原因是「太大了」，逛起來浪費時間，「這麼大不可能每天去，成長有限」，儘管中小型店型也不錯，但又要符合顧客需求，因此會朝轉型方向進行，成功就會繼續展店；在電商成長趨勢下，目前愛買網購營收已做到 10-20 幾億元。