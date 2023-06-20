〈貴金屬盤後〉黃金在交投清淡中走低 市場聚焦鮑爾本周國會證詞  

美股適逢「六月節」休市，黃金期貨周一 (19 日) 在交投清淡中收低，主因是美元從前一日低點反彈，市場焦點轉向聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周將在國會發表的證詞。

黃金期貨收盤下滑 0.4%，報每盎司 1964 美元。

美東時間上午 10 點，現貨黃金下跌 0.3%，報每盎司 1952 美元。

美元從上周五觸及的一個月低點回升，當美元升值，以美元計價的黃金對海外買家來說，投資魅力會減低。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，從上周的事件來看，黃金最終可能無法突破在 1940 美元到 1980 美元盤整的格局。

市場靜待鮑爾周三和周四赴參眾兩院作證的證詞，以研判利率前景。

黃金上周周線收黑，Fed 雖然維持利率不變，但在會後率先發言的官員，紛紛表達鷹派立場，加深市場對 7 月的升息預期。

Heraeus 分析師說：「隨著通膨在今年餘下時間降溫，實質利率將持續上升，降低黃金這類不孳息資產的魅力，並帶動美元升值。」

此外，市場也關注歐盟本周三公布的通膨數據，大部分交易員都預期歐洲央行 (ECB)7 月會再度升息。

英國央行 (BOE) 本周四開會，很可能再度升息 1 碼 (25 個基點)。

對黃金這類不孳息的資產來說，升息會導致投資人持有黃金的機會成本提高，因而不利價格。

其他貴金屬方面，白銀現貨價下跌 0.7% 至每盎司 23.98 美元，白金下滑 0.5% 至每盎司 177.25 美元，鈀金也挫跌 0.7%，報每盎司 1400.65 美元。