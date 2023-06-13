〈陸港盤後〉中國央行意外調降短期政策利率 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周二（13 日）收盤齊揚，滬指漲 0.15%，香港恒生科技指數也重回 4,000 點關口，利多是中國人民銀行（央行）周二意外調降 7 天期逆回購利率，凸顯北京加快振興經濟腳步，且知情人士透露，中國政府正考慮提出大規模刺激方案，包括長期政策利率調降、房市振興措施。

滬指周二收盤漲 0.15% 報 3,233.67 點，深成指漲 0.76% 報 10,955.96 點，創業板指漲 0.68% 報 2,166.96 點；兩市成交額合計人民幣（下同）9,423 億元，「北向資金」淨流出 2.31 億元。

半導體類股大幅拉升，媒體、汽車、釀酒等族群走高，煤炭、醫藥、石油、電力等類股齊跌。

香港恒生指數周二收盤漲 0.6%，恒生科技指數勁揚 2.37%，重回 4,000 點關卡。

中國央行在周二表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式展開 7 天期 20 億元逆回購操作，中標利率為 1.90%，此前為 2.00%。

央行這次把中標利率調降 10 個基點，既反映了資金市場供求需要，進一步緩解銀行息差水準，也釋出加強逆周期調節和穩市場預期的信號，為未來降低資金和融資成本創造條件。

中國央行在周四將有 2,000 億元 1 年期 MLF 到期，投資人高度關注中期借貸便利（MLF）利率會否跟進變相「降息」。接受《彭博》調查的 16 名經濟學家中，7 人預估央行將調降 MLF 利率。

《彭博》經濟學家曲天石說，中國央行把 7 天期逆回購利率調低 10 個基點，這是一個明確信號，代表央行官員周四也會把 MLF 利率調降 10 個基點。央行官員通常會同步調整政策工具。

中信證券也表示，央行變相「降息」的可能性升高。時序進入 6 月，下半年穩增長重要窗口期正式到來，加上近期部分經濟數據欠佳，市場信心低落，降息必要性明顯升高，央行官員可能會把 1 年期 MLF 利率下調 5～10 個基點。

與此同時，據《彭博》報導，消息人士說，中國政府正考慮提出大規模刺激方案，這項刺激方案至少涵蓋十幾項旨在支持房地產、內需等領域的措施。

知情人士表示，降息是政府考慮的選項之一，房地產市場支持措施也是關鍵內容之一。 消息人士透露，監管機關正尋求降低未償還房貸的成本，並透過國家政策性銀行增加再貸款（relending），以確保建商交屋。

知情人士說，這項計畫仍未定案，仍可能出現變化。 消息人士表示，國務院最快在周五討論這些政策，但外界尚不清楚國務院會在何時公布或實施。