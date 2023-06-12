威致產線設備更新將停工1個月 短期營收估下滑

鋼筋廠威致 (2028-TW) 今 (12) 日召開重訊，董事會決議自 7 月上旬起，煉鋼及軋鋼產線預計短暫停工約 1 個月，進行設備更新，期間出貨將以庫存因應，短期營收將大幅下跌，停工期間固定費用損失約 6000 萬元。

威致董事長郭素惠表示，由於目前生產設備使用約 30 年，考量部分備品無法生產，加上減能減碳需求，因此決定進行設備更新，而會選在此時，則是評估設備交貨安裝進度、夏季用電，以及目前產業景氣需求也較淡。

依照威致規劃，煉鋼產線 7 月 3 日停工、軋鋼則是 7 月 10 日起開始停工，郭素惠認為， 8 月完工後還需要一段時間拉升產能及學習曲線，預計到 9 月生產才會漸漸回到比較正常的狀況。

郭素惠指出，上個月鋼筋加特殊鋼出貨約 4.6 萬噸，這個月也可望維持 4 萬噸之上，但 7 月停工 1 個月，期間出貨將以成品庫存約 3 萬噸支應，營收會修正，原料鋼胚庫存則有約 2 萬噸。

目前威致煉鋼產能最大每月 6 萬噸、軋鋼產能 5 萬噸，完工後，煉鋼產能可提升至 7 萬噸、軋鋼雖然維持 5 萬噸，但設備燃料將從燃料油改採天然氣，不但有助成本減半，也能達到減碳效果。

威致董事會今天除通過設備更新外，也通過高階人事異動，總經理郭素惠接任董事長一職。