〈陸港盤後〉「超級央行周」來了 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周一（12 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.08%，「超級央行周」來了，投資人靜待美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（央行）等央行公布利率決策，目前經濟學家預料 Fed 可能會「鷹式暫停升息」。

滬指收盤跌 0.08% 報 3,228.83 點，深成指漲 0.74% 報 10,873.74 點，創業板指漲 0.44% 報 2,152.42 點；兩市成交額合計人民幣 9,654 億元，「北向資金」淨流出 29.3 億元。

汽車類股大幅拉升，釀酒、家居、家電、食品飲料等族群走高，電力、銀行、建築、券商、醫藥等類股齊跌。

香港恒生指數周一收盤漲 0.07%，恒生科技指數漲 0.27%。

未來兩周，Fed、ECB、日銀及英國央行將陸續公布利率決策。市場預期，Fed 可能會是最先嘗試求變的央行，經濟學家普遍預料 Fed 6 月將停下升息腳步，並在今年稍後重新打開升息大門（時機可能是 7 月）。

Chetan Seth 等野村控股分析師說：「未來一周的主要焦點，是美國核心 CPI（消費者物價指數），接著是 FOMC（聯邦公開市場操作委員會），我們的經濟團隊預料這次 Fed 官員會『鷹式暫停升息』。」換句話說，央行官員可能會暗示升息步伐不會就此打住。

過去一周兩個 G10 央行的最新利率決議，已經凸顯出這場全球馴服高通膨的戰鬥，並不像人們原先想像般一帆風順。

澳洲央行在 4 月短暫暫停升息後，上周連續第二個月再次升息，令投資人感到訝異。澳洲央行警告，儘管其希望保持就業增長，但這並不意味央行官員會容忍長期物價壓力。

加拿大央行曾是七大工業國集團（G7）中第一個暫停升息周期的央行，但加國央行上周也出人意料地重新按下升息鈕。加拿大央行在聲明中說：「人們越來越擔心 CPI 可能居高不下，大幅高於 2% 通膨目標。」

這些央行的最新舉動顯示，本輪全球緊縮潮的剎車踏板不容易徹底踩死，這也進一步刺激交易員提高全球央行緊縮貨幣政策的預期。債券投資人對這一轉變的反應是，他們預料各國央行將本國經濟推向衰退的可能性變高——公債殖利率率曲線倒掛更加明顯，美國、德國、英國及加拿大的債券殖利率曲線均進一步趨平。

讓央行的評估複雜化的事實是——這次升息的傳遞作用出現變化。勞動力市場仍然強勁，因為企業擔心可能無法在需要時找到人手，民眾在疫情時間的儲蓄也持續支撐消費者需求。