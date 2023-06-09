廣達5月營收較上月略減 和碩跌破千億元大關

電子代工大廠廣達、和碩 今 (9) 日公布 5 月營收，廣達 5 月營收 770.1 億元，月減 1.07%、年減 3.68%；和碩 5 月營收 906.24 億元，月減 15.63%、年減 3.25%，跌破千億元大關。

廣達 (2382-TW)

廣達 5 月營收 770.1 億元，月減 1.07%、年減 3.68%，累計前 5 月營收 4210.3 億元，年減 6.12%，出貨方面，5 月筆電出貨 420 萬台，月增 27.3%、年增 5%。

廣達儘管 5 月出貨提升但營收較前月略減，公司表示，由於上半年有 Chromebook 拉貨潮，因此第二季出貨比較多低單價產品。

廣達表示，第二季出貨將雙位數成長，達到先前法說會財測上緣，下半年出貨則可望優於上半年，由於消費型機種較多，第三季出貨有望是高峰，雲端業務方面，下半年 AI 伺服器動能可期。

和碩 (4938-TW)

和碩 5 月營收 906.24 億元，月減 15.63%、年減 3.25%，營收跌破千億大關，累計前 5 個月營收為 5161.72 億元，年增 4.89%。

出貨方面，5 月 NB 出貨 65-70 萬台，優於 4 月的 55-60 萬台，和碩表示，第二季維持與首季出貨持平的展望，在季底效應、客戶拉貨帶動，6 月筆電出貨可望微幅成長，而通訊產品將因淡季影響而小幅衰退。