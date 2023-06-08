瀚荃5月營收持穩 大電流新品鎖定工業、儲能市場

連接器廠瀚荃 (8103-TW) 公告 5 月營收 2.6 億元，月增 0.17%、年減 28%；累計前 5 月營收 11.88 億元，年減 31%，公司認為，下半年衰退幅度將進一步減幅縮小。

瀚荃指出，目前稼動率逐漸恢復，有小量急單，6 月開始可望穩健復甦，東協廠由於韓系客戶庫存過高，送樣中產品還在觀望，但因目前客戶皆有非中國產能需求，今年以來東協廠已成長 40%，第三季效益可望逐步顯現。

瀚荃也積極調整產品發展策略，減少消費產品，轉向工業、新能源與儲能相關應用，近期開發三合一大電流連接器，具備大電流、訊號源客製選擇及專利安全鎖扣等特性。

三合一大電流連接器可包容 400-1000V(伏特)，300A(安培)，並可搭載 USB 3.2Gen2、Pogo Pin 或客製模組，同時可依需求隨插即用或主動鎖扣，可廣泛應用於工業配電裝置如發電機、工業配電盤等，太陽能相關如儲能櫃，綠建築相關電力設備，電動車之充電樁裝置等。

公司強調，將持續提高工業、高速運算、儲能、醫療、航太等，開發符合客戶需求及市場趨勢之產品。以瀚荃第一季產品營收比重來看，伺服器 & 網通通訊 28%、筆電 27%、工業 21%、消費電子 9%、光電 7%、汽車電子 5%、AiOT 3%。