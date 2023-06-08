〈台股盤前〉那指收黑台指期夜盤挫跌 留意短線漲多拉回

美股週三那指收黑近 1.3%，聯準會下週召開利率會議在即科技股漲勢降溫，台指期夜盤也小跌 40 點，台股在昨日攻上 16900 點後，劍指萬七大關，法人預期，短線仍須留意漲多拉回風險。

美股道瓊指數週三上漲 0.27% 收 33665.02 點，那斯達克指數下跌 1.29%，收 13104.9 點，標普 500 指數下跌 0.38%，收 4267.52 點，費半下跌 0.32%，收 3477.18 點；台指期夜盤下跌 40 點至 16850 點。

國內外新聞方面，聯準會將於 6 月 13-14 日召開貨幣政策會議，目前聯準會官員已進入會議前的緘默期，市場預期聯準會 6 月暫停升息的機率達約 70%， 7 月升息的機率達約 66%，預計這將是今年最後一次升息行動。

特斯拉 (TSLA-US) 10 款汽車有資格獲得 7,500 美元的稅收抵免，以及蒙古政府歡迎特斯拉在蒙古建立電動車電池工廠的可能性。

大立光 (3008-TW) 執行長林恩平指出，下半年進入市場的需求旺季，目前對於客戶貨動能研判，預估 7 月還會優於 6 月表現，但目前市場手機庫存、半導體元件 (AP)、甚至感測元件的庫存還是很高，對手機的去化仍是不利因素。

測試介面大廠精測 (6510-TW) 總經理黃水可表示，上個月客戶還在砍單，這個月已趨緩、甚至開始上調訂單，此外，因應 3DIC、異質整合等技術，開發 pitch 35um 的自製探針，為全球唯一，最快第四季起小量生產。

台塑四寶公布業績並釋出展望，台塑、台化預期第二季營收將較第一季衰退，不過南亞樂觀看待本季，更預期下半年將逐季增溫，台塑化則預期油價將小漲。台灣出口連 9 黑，財政部公布 5 月出口值共 361.3 億美元，較去 (2022) 年同期減少 14.1%；累計前 5 月出口 1698.1 億美元、年減幅 16.9%。