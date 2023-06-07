富士康數位長史喆：大模型很貴 但這是未來商業競爭基礎設施

以大模型為代表的人工智慧（AI）技術成為全球熱點，給企業數智化帶來新的契機、啟發與動能。

新一代 AI 技術能為企業提供什麼樣的新動能？會最先在產業何處落實？又會遇到哪些難題？2023 年，在技術浪潮剛剛起步的當下，產業變革者已經開始尋找答案，產業創變者已經開始前進。

以下是《36 氪》對鴻海集團 (2317-TW) 旗下富士康數位長史喆的專訪，史喆分享了自身對產業的看法與判斷。

問：富士康在 2023 年會有可能以什麼樣的方式參與到這一波 AI 技術浪潮嗎？

答：幾家技術公司目前都在與我們一起探討中，預計可能會在北美工廠進行第一步的落地嘗試。

問：預留給部署落地大模型的服務費用會在什麼水準？

答：一般一個企業招一個 IT 團隊的費用也很貴，而且人的能力是參差不齊的。

隨著人工智慧和大模型的發展，將其融合到各種服務軟體中，確實能夠提供更強大的功能和潛力。通過使用這些技術，企業老闆甚至可以自己設計和定制軟體框架，從而實現更高的靈活性和個性化需求。

然而，初期的開發和實施可能會較為昂貴，因為只有少數專業人士能夠提供相關服務。隨著技術的普及和競爭的加劇，預計這些服務的價格會逐漸下降，更多的人將能夠獲得這些能力，並應用於他們的業務中。這種趨勢的發展將為企業提供更多的選擇和機會，以提升效率、降低成本，並實現更加個性化和創新的解決方案。

而且對於這樣類似於基礎設施的費用，企業需要承擔相應的成本。這些成本就類似於租房子的成本是不得不承擔的。這類支出是企業發展和提升效率的投資，同時也可以獲得更高的競爭優勢和商業機會。

問：如果大模型落地很貴，哪些企業會最先受益？

答：一些企服軟體服務商將成為首批受益者。當他們受益時，很多企業，包括中小型企業，將更容易使用這些軟體。以前老闆可能會考慮是否需要僱傭 IT 人員，因為購買這些軟體需要專業的技術支持，但現在連維護這些軟體的人都不需要了。老闆只需要擁有這些軟體以及職能部門的人員就可以了。這使得整個流程更加簡化。

問：這一波 AI 浪潮對中國製造業會有什麼影響？

答：從中國的角度來看，我認為我們面臨的最大挑戰是在產品創新能力方面相對欠缺。舉例來說，像 Microsoft、Apple 和 Tesla 這樣的公司在最終產品方面非常強大，並且能夠銷售到全球市場。同樣，日本企業也能夠在全球範圍內銷售產品。隨著 AI 技術的不斷進步，他們對於製造能力的深入度也越來越強。

在未來的某些階段，他們可能不需要把製造環節外包到一些勞動力成本低的地區，因為他們的管控能力越來越強，自動化越多，對於系統整合的管控力度上越來越強，這對於我們的製造業來說，是一個很大的挑戰。我們需要思考如何在這個新的格局下找到自己的定位。如何繼續為全球客戶提供優質服務，這是一個值得深思的問題。