郭明錤：Vision Pro太貴與出貨等太久 不利短期投資情緒

蘋果於今年全球開發者大會推出首款擴充實境 (AR)/ 虛擬實境 (VR) 頭戴裝置 Vision Pro，天風國際證券分析師郭明錤週二 (6 日) 推文釋出關於此新品的投資觀點。

蘋果週二稍早於今年全球開發者大會終於發布研發多年的頭戴裝置，旗下首款 AR/VR 頭戴裝置 Vision Pro，售價 3,499 美元，是 Meta 最貴的增擴實境頭戴式裝置的 3 倍以上，將於明年先在蘋果官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。

郭明錤隨後推文寫道：「蘋果展示空間運算的願景與 AR/MR 裝置的設計創新，但沒有展示出日常生活使用 Vision Pro 的必要性。相較之下，目前 ChatGPT 的 AIGC (人工智慧生成內容) 能在可見未來改變人類生活方面更具說服力。」

郭明錤警示，高於預期的售價與發售日需要等待半年以上，不利短期內的投資情緒。

郭明錤：Vision Pro 太貴與出貨等太久 不利短期投資情緒 (圖片：蘋果官網)

郭明錤稱，需要密切觀察的是預購需求與發售前，蘋果能否提供更吸引人的應用、內容及生態。

華爾街其他分析師也有類似的觀點，ABI 研究總監 Eric Abbruzzese 點評，3,499 美元對任何人來說都難以下手的價格，如果要與 1,100 美元的 Meta Quest Pro 或 500 美元及以下的 Quest 2 和 3 等類似頭戴式耳機競爭，蘋果高售價會造成難以進入市場，它提供的價值是這些價值的三倍、五倍還是十倍？這有待商榷。

蘋果 (AAPL-US) 週一一度衝上盤中歷史新高後，尾盤急轉直下，收跌 0.76% 至每股 179.58 美元，跌破 180 美元大關。Meta (META-US) 下跌 0.45% 至每股 271.39 美元。