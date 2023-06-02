〈貴金屬盤後〉升息押注減退 金價收高 盤中突破2000美元大關  

黃金期貨周四 (1 日) 上漲，盤中一度漲破每盎司 2000 美元關卡，為 5 月中旬以來首見，主因是美國疲軟的經濟數據，提高了聯準會 (Fed)6 月跳過升息的可能性。

8 月交割的紐約黃金期貨上漲 13.40 美元或 0.7%，報每盎司 1995.50 美元，盤中最高漲至 2000.70 美元。

周四公布的數據顯示，美國 5 月製造業景氣連續第七個月萎縮，新訂單持續重挫，此外，上周初領失業救濟金人數溫和上漲。

疲軟數據出爐後，美元走軟，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.7% 至 103.56，讓以美元計價的黃金對海外買家來說更具吸引力。同時，10 年期美債殖利率跌到兩周低點，周四下降 2.3 個基點至 3.612%。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「Fed 不希望花太多力氣，基本上靠說的引導利率。我想他們希望保持利率保持在高點。」

費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，除非經濟數據有任何意外，不然他傾向 6 月按兵不動。包括 Fed 副主席提名人在內的其他官員，也都表示可能「跳過」升息。

市場目前押注 Fed 6 月按兵不動的機率為 75%。

黃金本身不孳息，因此在升息環境中，投資魅力相對減弱。

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 說：「因為舉債上限法案的不確定性，因此，黃金一直有一些避險需求一直提供支撐。」

美國眾議院周三以 314 對 117 票表決通過該法案後，目前進入參議院表決階段。參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周四表示，參院將留守直到法案通過。距離財政部預估的 6 月 5 日違約大限，只剩短短幾天。

投資人正在等待美國勞工部周五公布的 5 月非農就業報告。周四公布的「小非農」ADP 就業報告顯示，民間企業 5 月增聘 27.8 萬人，比經濟學家預估的多了將近 10 萬人。

市場預估，5 月非農就業人數可能新增 18 萬人，較 4 月的 25.3 萬人大幅降溫，如果成真，將是今年來第二小增幅。

金價本周迄今保持上漲，Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 說，這對貴金屬交易員而言是「令人振奮的跡象」。他說：「由於交易員擔心強勢的美元指數，黃金一直缺乏好運。」

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