2022全球財富版圖 億萬富翁人數減少 總財富縮水5.5%

最新數據顯示，去年全球億萬富翁階層淨資產總量和人數同步減少，但億萬富翁人數最多的三個國家，排名未出現變化。

美國數據咨詢機構 Altrata 周三（31 日）發布的《2023 年億萬富翁調查報告》（Billionaire Census 2023）顯示，美國依然是全球億萬富翁人數最多的國家，達到 955 人，中國緊隨在後（357 人），德國位居第三（173 人）。

不過，去年上述三個國家的億萬富翁人數均有所減少，美國國減少 2.1%，中國減少 10.8%，德國減少 1.7%。

該報告發現，去年全球億萬富翁人數減少 3.5% 至 3,194 人，為 2018 年以來首次下降。與此同時，億萬富翁總財富也縮水 5.5%，降至 11.1 兆美元，寫下過去十年來第二大降幅。

Altrata 的數據顯示，財富與科技、醫療保健、房地產密切相關的億萬富翁，淨資產降幅最大，而財富與航空航天、國防、建築、食品飲料等行業密切相關的億萬富翁，淨資產表現出最大韌性。

該報告指出，2022 年是「極端的一年」，新冠肺炎疫情、烏克蘭戰爭、通膨高漲及貨幣政策緊縮等因素，導致億萬富翁數量和財富出現變動。



在億萬富翁人數最多的 15 個國家中，只有兩個國家的億萬富翁人數增加。俄羅斯億萬富翁人數增加 4.7% 至 112 人，新加坡億萬富翁人數增加 8% 至 54 人。

去年美國紐約市億萬富翁人數減少兩人，但仍擁有世界上最多的億萬富翁，人數達到 136 人。香港億萬富翁人數也減少兩人，但仍以 112 人排名第二。美國舊金山億萬富翁人數減少一人，以 84 人位居第三。

在億萬富翁人數最多的 16 個城市中，只有兩個城市的億萬富翁人數增加。排名第四的莫斯科，增加一位億萬富翁，富豪總數達到 76 人。排名第八的新加坡增加四位億萬富翁，富豪總人數為 54 人。