水情趨穩 新竹、苗栗轉為水情正常藍燈

抗旱成效顯現，旱災中央災害應變中心今 (30) 日下午舉行工作會議，隨著水情好轉，新竹、苗栗分別由「減壓供水的黃燈」、「水情提醒的綠燈」轉為水情正常的藍燈；台南、高雄維持「減量供水的橙燈」，但減壓供水時間縮短為 2 小時。

南部地區面臨 30 年來最少降雨，但在中央、地方積極找水、調水及省水努力下，讓民生用水、農業灌溉用水均順利進行，隨著水情逐漸好轉，經與會單位研商後水情燈號黃燈以上地區節水力道適度放寬，新竹及苗栗地區轉水情正常，其餘地區水情燈號維持不變。

王美花表示，5 月以來雖然沒有顯著及大規模梅雨鋒面通過，但在中央及地方各單位共同努力下，抗旱工程均已提前完成，水情最嚴峻的時間點已經度過，目前水庫及河川的流量均有增加，各項抗旱備援設施均已上場，區域地下水井水位均有顯著回升，而農業一期稻作在南部已陸續收割中。

經濟部水利署表示，各地區水情已有反轉，其中新竹寶山 - 寶二水庫蓄水率已達 9 成以上，苗栗永和山水庫亦近 8 成，因此決議新竹及苗栗地區分別由減壓供水黃燈及水情提醒綠燈調整為水情正常。

另外，其他地區考慮後續梅雨結構形成及降雨不確定性，仍需審慎因應，不能掉以輕心，故水情燈號維持不變。

因應水情紓緩，實施橙燈減量供水的台南及高雄地區，民生夜間減壓供水由晚上 10 時至隔日 6 時調整為晚上 11 時至隔日 5 時，每月 1000 度以上工業大用水戶節水率由 10% 調整為 5%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由 15% 調整為 10%。

至於實施黃燈減壓供水之臺中及嘉義地區，民生夜間減壓供水由晚上 10 時至隔日 6 時調整為晚上 11 時至隔日 5 時，希望能因應水情紓緩逐步調降節水力道。