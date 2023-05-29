〈緯穎股東會〉卸下兵符 林憲銘：傳承後發展一定會更好

緯穎 (6669-TW) 今 (29) 日召開股東會，此次也是董事長林憲銘最後一次主持股東會，卸下兵符後，副董暨執行長洪麗甯等人成為新一屆董事，林憲銘表示，有這個團隊傳承後，未來發展一定會更好。

林憲銘表示，看著緯穎努力持續成長，公司用更謙卑的新思考讓企業經營更好，未來挑戰更多，需要更專注的團隊來擴大發展。

林憲銘表示，從過去經驗也可發現，企業傳承之後都能做得更好，而過去十幾年都是靠團隊的同心協力，他們也從中找到堅實的基礎，因此就算交棒之後，這個團隊往前走也完全不需擔心。

對於緯穎如何成功抓住 AI 的趨勢，林憲銘表示，需要靠著貼近產業持續學習，解讀市場、客戶給的回應並思考出背後的涵義，即便抓住一個絕佳機會可能也會負擔龐大資源，因此掌握機會與衡量資源才能讓企業穩健成長。

林憲銘表示，過去發展中持續針對市場回應在做取捨，事後來看做了對的選擇，但還不像英特爾放棄記憶體事業這樣面對過決定性的改變，不過，預計未來一年公司有可能會做出一些「決定性的改變」。

林憲銘也提示，今年與供應商會議就聚焦在「韌性」，如何在政治、經濟、市場、景氣、科技各環節做因應與尋找機會，另外，他也提到，要時時有著危機意識，儘管公司一片樂觀之際都必須審視各個細節，因為「人在好的時候常常忘記自己是誰」。

緯穎股東會今日通過新任五席董事為副董事長洪麗甯、總經理張順來、資深副總經理張舜星，以及緯創 (3231-TW) 法人代表林福謙與丘高玲，獨立董事則為高啓全、鄭中人、曾垂紀、韓靜實等人，同時承認去年度營業報告書與財報，敲定配發現金股利 50 元。