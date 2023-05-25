聖暉*掌握供應鏈南進商機 進一步提升市占率

無塵室與機電工程大廠聖暉 *(5536-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長梁進利指出，隨著全球供應鏈重組，帶動台灣製造廠前往東南亞投資，公司也掌握東南亞業務，看好進一步提升市占率。

梁進利指出，台灣公司以製造為核心競爭力，將在這波「韌性供應鏈」的發展中扮演舉足輕重的角色，而聖暉 * 以多產業、多區域與多工種的業務布局策略，將有助公司在台灣、東南亞的投資浪潮中，提升市佔份額、強化業務接單。

梁進利表示，今年產業受通膨與庫存去化因素影響下，資本支出相對保守，但公司在客戶客製化需求與海外持續成長雙重支持下，前 4 個月營收約 80 億元，年增約 8%，在建工程金額也維持 300 億元以上，與去年同期相較仍有雙位數成長。

聖暉 * 將持續精實專案管理，創新運用科技，開發核心事業，落實 ESG，為股東及利害關係人創造最大價值。

聖暉 * 去年下半年盈餘每股配發 8.5 元現金股利 (以每股面額 5 元計算)，若加計 2023 年 2 月配發每股 3.42 元，年股利配發率達 71%，若換算一般 10 元股票面額，全年相當於派發股息 23.84 元。

聖暉 * 今年獲得第九屆臺灣證券交易所公司治理評鑑前 5%，連八年獲此殊榮；落實公司治理、深化企業文化與永續發展一直是聖暉 * 的經營方針，在 2022 年天下雜誌的評比中，獲得 CSR 永續公民獎中間企業組第四名，榮列天下雜誌這份囊括全台 ESG 表現最佳的「天下永續 100 強」企業榜單。