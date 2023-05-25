國泰航空陷歧視非英語旅客風暴 這是一家怎樣的航空公司？

近日香港國泰航空 (00293-HK) 歧視非英語旅客風波愈演愈烈，公司兩日內三度道歉，香港特首李家超也表示痛心。

那麼，國泰航空是一家怎樣的航空公司呢？國泰航空創辦於 1946 年，具英資背景，是香港第一家航空公司。國泰航空曾以高規格服務著稱。2014 年，國泰航空在被稱為航空界奧斯卡的 Skytrax 評選中第四度當選全球最佳航空公司。

不過，光榮已成往昔，國泰航空經過本次風波後，旅客恐怕要對其服務水準打上問號。

據《每日經濟新聞》報導，在 2019 年、2021 年、2022 年 Skytrax 全球最佳航空公司 100 強名單（未公布 2020 年名單）中，國泰航空分別排名第 4、第 6、第 16 名，排名不斷下滑，其中以 2022 年下滑最甚，退步 10 個名次。

對於 Skytrax 名次下滑，國泰航空說：「隨著疫情消退，我們已陸續恢復多項備受旅客歡迎的服務，如頭等艙及環球貴賓室，我們希望隨著 2023 年航空業復甦，我們能夠重回 Skytrax 榜單前列。」

在民航局官網每月發布的公共航空運輸旅客服務投訴通報中，去年國泰航空有六個月是外國與港澳台航空公司投訴量最多，其餘月份也是前三高。去年旅客對國泰航空投訴量最高時發生在 9 月，有 79 件，全年投訴量為 436 件。

值得注意的是，旅客對國泰航空的全年投訴量不僅遠高於境外其他業者，也遠高於香港另一家航空公司——香港航空（56 件）。

新冠肺炎疫情爆發前，國泰航空及其彼時重要全資子公司港龍航空（港龍航空已於 2020 年 10 月停止營運）在 2019 年的合計投訴量，也有五個月是最多，其中 8 月投訴量為全年最多，達到 722 件。

此外，國泰航空 2019 年全年載客人次為 3,523.3 萬，介於海航控股（同期載客量為 8,000 萬級別）與春秋航空（同期載客量為 2,000 萬級別）之間。到了 2022 年，國泰航空載客量僅為 280.4 萬人次，不到 2019 年的十分之一。

受疫情影響，國泰航空已經連續三年虧損，與全球民航業普遍虧損狀態一致。國泰航空在 2020 年至 2022 年合計虧損超過 336 億港元。