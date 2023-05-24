〈台股盤後〉電子權值股熄火 觀光股孤掌難鳴 終場跌28.71點收16159.32點

大型電子權值股熄火，資金轉進觀光低價股布局，少了大型股撐場加上高價股壓盤，台股今 (24) 日開低走低，盤中跌逾百點逼近萬六關卡，但尾盤買單逢低敲進，跌勢收斂指數急拉向上，但終場仍下跌 28.71 點，收在 16159.32 點，成交量 2259.75 億元。

儘管大盤收黑，但大盤仍有 12 檔個股逆勢攻上漲停，但幾乎都是低價股當道，包括太魯閣 (1432-TW)、萬企 (2701-TW)、第一店 (2706-TW)、華興 (6164-TW)、新天地 (8940-TW) 等都是買單鎖定標的。

美國債務上限談判卡關，美債殖利率彈升拖累美股走勢，台股今天持續震盪整理，儘管有觀光族群力撐多頭，但晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 股價疲弱，聯發科也走跌翻黑，少了電子權值股支撐，大盤持續在平盤下震盪。

台積電今天以 527 元開出後，股價持續在平盤游移，尾盤遭賣單調節，終場下跌 5 元收在 525 元；聯電今天同樣缺乏多頭助陣，以 48.8 元開出後，股價持續在平盤上下震盪，終場小漲 0.25 元收在 49.15 元。

IC 設計指標股聯發科 (2454-TW)，揮別連日反彈股價拉回修正，開盤以 713 元開出後，股價一度下探 701 元面臨 700 元關卡保衛戰，終場小跌收在 711 元。

觀光族群今天成為多頭青睞焦點，包括夏都 (2722-TW)、鳳凰 (5706-TW)、新天地、第一店、萬企、雲品 (2748-TW) 先後攻上漲停關門；華園 (2702-TW)、六福 (2705-TW)、寒舍 (2739-TW) 也各有 5~8% 不等的漲幅。

航運股中亞航 (2630-TW)、志信 (2611-TW) 雙雙攻上漲停關門，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 也是買單敲進對象；相較之下貨櫃三雄則相對疲軟，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 同步在平盤下徘徊。

風電族群相對疲弱，世紀鋼 (9958-TW)、中興電 (1513-TW)、永冠 - KY(1589-TW) 分別跌逾 1%；台船 (2208-TW)、華城 (1519-TW) 漲逾 1%，新光鋼 (2031-TW)、東元 (1504-TW) 等相對有撐，但漲幅有限，全在平盤上整理。