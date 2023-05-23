Computex官方40個獎項揭曉 涵蓋AI、電競、資安等領域

2023 年 Computex 大展即將登場，今 (23) 日大會與共同主辦單位台北市電腦公會公布 BC Award 所有 40 個獎項，華碩、宏碁、仁寶、義隆電、全漢、雲達等大廠產品紛紛獲獎，年度大獎則將在開幕典禮中揭曉。

Computex 大會表示，今日獎項包含科技永續特別獎、類別獎與金獎等獎項，得獎廠商包含宏碁、華碩、威剛、華擎、圓剛、仁寶、佐臻、雲達、醫揚、瑞昱、旭隼、全漢、義隆電等台廠，GPU 大廠輝達也在此次得獎名單之中。

大會表示，此次獎項應用涵蓋廣泛，包含 AI 運算、電競與元宇宙、電動車、智慧座艙、智慧應用、環保永續、資安等領域。

ChatGPT、GPT-4、PLM2 已帶起全球 AI 風潮，正在加速應用至各大產業，研調 IDC 指出，今年全球軟硬體雲端 AI 系統支出上看 1540 億美元，年增 26.9%，預計到 2026 年年複合成長率 (CAGR) 可達 27%，此次 AI 也是 B2B 展會重要看點之一。

大會指出，因應全球供應鏈 ESG 要求，今年也增設科技永續特別獎，目前業者產品設計上已開始導入循環材料、環保再生包裝的設計，其中華碩 ExperBook B9 OLED 便通過能源之星驗證，超過標準要求 44%；宏碁 Aspire Vero 15 則是由再生塑膠 (PCR) 材料製成。

