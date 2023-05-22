香港吸引家族辦公室落戶 有何與眾不同？

香港是中國通往世界的重要窗口，在處理中國富豪資產方面享有優勢，包括透明法律制度、監管架構清晰，以及人才高度集中。

據《香港商報》報導，香港推廣家族辦公室業務，享有「天時」之利。萬方家族辦公室執行長始創人關志敏說：「根據《2021 胡潤財富報告》預計，未來 10 年之內，將有人民幣（下同）18 兆元資產要傳承予下一代；若以未來 20 年計，將有 49 兆元將傳承予下一代；若以未來 30 年計，則有 92 兆元財富必須傳承予下一代。」

他表示，如今中國富豪每年都會進行資產傳承，若香港可從中吸納富豪資產，數目相當可觀。

據中國《新財富》統計，今年中國前十大富豪財富淨值均超過或接近 1,500 億元，其中排名富豪榜首位的農夫山泉 (09633-HK) 董事長鍾睒睒，財富已超過 4,500 億元；排在名單第五位的寧德時代 (300750-CN) 董事長曾毓群，粗估總資產亦超過 2,200 億元。

如果中國富豪來港設立家族辦公室，著手進行家族資產傳承，新一代富豪將為香港社會與經濟創造哪些額外價值呢？

關志敏說，與上一代富豪相比，新一代富豪的投資取向，除了要求投資有較高透明度外，更重視社會正面回報。他說：「今天的 80 後、90 後富豪，尤其是早年出國留學的富豪，他們更為注重社會責任感，而對於所謂的『回報』，與上一代更有著截然不同的看法。」

關志敏進一步表示，新一代富豪看重投資計畫的社會影響力，從事物業投資時，會考慮環境、社會和公司治理（ESG）因素，更注重物業環保等問題。

除了中國富豪未來將會有巨額財富交予一大批年輕富豪手上外，香港當下推廣家族辦公室業務，還有哪些優勢？

關志敏認為，香港在吸納資金方面還享有以下一系列先天優勢，包括：

1. 法律制度非常透明

2. 監管架構非常清晰成熟

3. 擁有超級聯繫人角色

4. 人才高度集中

「在香港這個超過 700 萬人口的城市，有逾 1 萬名超級富豪，已足夠證明香港在富豪心目中的崇高地位是毋庸置疑。」關志敏說，香港非常適合作為家族辦公室的落戶處，除了因為有「非常自由」的經濟體系外，亦有不同資金進出，更重要的是香港是不少公司從事財富管理的基地，「基本上，亞洲的富豪們不會在香港沒有投資！」他還認為，即使富豪的投資項目不在香港，或在全球各處設立投資公司，但他們在進行資產管理時仍是以香港為中心。

