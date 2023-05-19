〈貴金屬盤後〉 舉債上限談判樂觀、Fed降息預期減弱 金價跌至3月來最低

黃金期貨周四 (18 日) 下跌至 3 月以來最低，美國朝野兩黨的舉債上限談判前景樂觀，加上最新經濟數據強勁，沖淡聯準會 (Fed) 暫停升息的可能性，都打壓投資人對貴金屬需求。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 25.10 美元或 1.3%，報每盎司 1959.80 美元，是 3 月 27 日以來最低。黃金期貨本周以來已下跌 3%，周線可能創去年 10 月 14 日迄今最重跌幅。

美國周四公布的上周初領失業救濟金人數，意外低於市場預期，同時，費城聯準銀行商業指數的跌幅也減緩。

此外，眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 表示，舉債上限談判可能在周日前達成協議。

就業市場相對熱略，加上舉債上限談判樂觀氣氛，推升美元和並支撐美股上漲，同時打擊避險需求。ICE 美元指數 (DXY) 周四上漲 0.7% 至 103.60，10 年期美債殖利率上揚 6.5 個基點至 3.638%，為數周以來的高點。

市場如今押注 6 月有 20% 的機率再次升息機率，一個月前則是押注有 20% 的機率降息。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「黃金和白銀面臨的外部市場情況非常不利，美債殖利率本周上揚，對兩者也不是好消息。」

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，通膨下降速度不夠快，不構成讓 Fed 6 月暫停升息的理由。Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 則說，目前判斷快速升息迄今的完整影響，仍為時過早。兩人今年都是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

債限談判方面，鑑於過往避免美債違約的過程經常糾葛且冗長，專家質疑，達成協議只是令人擔憂過程的第一個步驟。

CIBC 資本市場匯市策略主管 Bipan Rai 說：「達成協議只是第一步——要記住，協議還需要通過國會的表決。」

獨立分析師 Ross Norman 認為，黃金若無法守住 50 天移動均線的技術支撐點，可能測試進一步下跌。

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