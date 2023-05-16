〈陸港盤後〉中國4月經濟數據不如預期 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周二（16 日）收盤同步走低，滬指跌 0.6%，利空是中國 4 月零售銷售、工業生產等經濟數據不如預期，投資人也持續關注美國朝野兩黨債務上限談判的消息。

滬指周二收盤跌 0.6% 報 3,290.99 點，深成指跌 0.71% 報 11,099.26 點，創業板指跌 0.25% 報 2,294.19 點，兩市成交額合計人民幣 8,663 億元，「北向資金」淨流出 34.01 億元。

媒體娛樂類股大跌，保險、地產、釀酒、石油、券商、汽車、銀行等族群走低，醫藥、半導體類股則逆勢走高。

香港恒生指數周二收盤漲 0.04%，恒生科技指數漲 0.83%。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，4 月工業生產較一年前攀升 5.6%，零售銷售成長 18.4%，增幅均不如經濟學家預期。

今年頭四個月城鎮固定資產投資較去年同期增加 4.7%，不如經濟學家原估的 5.7%。雖然 4 月城鎮失業率降至 5.2%，但年輕族群失業率飆升至 20.4%，刷新歷史紀錄。

國家統計局說，4 月經濟延續回升態勢，向好因素增多，但國家統計局也表示，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。下階段，要堅持「穩中求進」工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，積極恢復和擴大需求，著力推動經濟高品質發展。

據《彭博》報導，去年 4 月上海處於封鎖狀態，導致企業和消費者活動大幅降溫。 即便如此，今年 4 月數據仍令人失望，顯示決策官員可能需要增強支持經濟成長的力道。

《彭博》經濟學家舒暢和曲天石表示，4 月工業生產與零售銷售成長，但這是與去年同期相比，與去年 3 月相比則陷入停滯。而數據疲弱，讓央行官員有更多擴大寬鬆的理由。

中國最近幾周的其他指標也顯示，在今年強勁開局之後，經濟復甦腳步可能正在放緩。五一連假房地地產銷售仍比疫情少，消費者減少房貸，4 月消費者物價指數（CPI）幾乎掛零，進口也大幅下降，顯示國內支出顯露疲態。

此外，投資人也關注美國朝野兩黨債務上限談判的消息。美國總統拜登周一證實，將在周二與眾議院議長麥卡錫等國會領袖再次緊急磋商，以避免美國發生債務違約。財政部長葉倫再度警告，最快 6 月 1 日倒債，國會預算處則預估 6 月 15 日倒債。

貝萊德投資研究所說：「如果（朝野兩黨）未在 6 月前達成任何協議，債務攤牌將引發市場震盪。一些到期日落在 X 日後面不久的國庫券，殖利率都已經開始上升，如果債務上限談判多次暫停，市場勢必持續波動。」