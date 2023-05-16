什麼情況？在中國鶴壁 人民幣10萬可買八套房

繼中國黑龍江小城鶴崗之後，近日有購房者聲稱在河南省鶴壁市以超低價購買多套房產，「白菜價」房再次成為市場焦點。

據《財聯社》報導，今年五一連假前，北京丁先生花人民幣（下同）2 萬元在鶴壁新購入一套房產，這已是其在鶴壁購入的第 12 套房屋，其中八套在去年 10 月入手，總購房款為 10 萬元，其中最便宜的僅 1,000 元。

買房真的如買菜般便宜？

鶴壁位於河南省北部，因相傳「仙鶴棲於南山峭壁」而得名，1957 年建市，現轄浚縣、淇縣、淇濱區、山城區、鶴山區五個行政區，以及鶴壁國家經濟技術開發區、市城鄉一體化示範區、寶山經濟技術開發區三個功能區，是中原城市群核心發展區 14 個城市之一。

鶴壁生態環境良好，是中國人居環境範例獎城市、國家森林城市、國家衛生城市，城鎮化率為 60.1%，位居全省第三。雲夢山、朝歌古城、淇河沙灘、戰國古長城...... 在中國社交媒體上，確實有不少鶴壁旅遊的帖子。

在這種城市，買房真的如買菜般便宜？房產資訊平台顯示，鶴壁當地確實有總價四、五萬的房子，但物件多半是山城區面積較小的老舊房源。從均價看，鶴壁的房子沒那麼便宜，5 月二手房掛牌均價每平方公尺超過 6,000 元。

東潤如園一位銷售人員說，目前鶴壁新屋的價格區間約每平方公尺 5,000 元至 1.2 萬元；「老城區的生活配套也不差，但這些區域新盤供應不多，年輕人購買新房往往會選擇到新城區，這邊的城市配套及設施等都比較新，不少人都看好新城區未來的發展。」

鶴壁市自然資源和規劃局表示，市場上也許有個別二手房源價格比較低，但這不能代表整體市場狀況；「鶴壁房價總體來說並不低，沒那麼誇張，我們也在了解市場上所傳這些信息的真實情況是怎樣的」。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此類城市一些屋齡較長二手房的價格確實很低，但新屋價格並沒想像中那麼低。而這與城市人口外流、城市產業吸納力等因素有關，人口外流的城市，房市表現往往比較疲軟。

「鶴壁低價房新聞背後值得深思之處在於，有必要關注城市各方面的均衡發展。經濟實力不足、人口流失嚴重，將影響房價的穩定性，導致房價下行壓力加劇。」諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪說。

前有鶴崗 現有鶴壁

鶴壁並非首座因超低房價而引發市場熱議的城市，鶴崗也曾吸引市場目光。

去年 10 月，一位女畫師花 1.5 萬元在鶴崗置業的新聞，登上熱搜榜。而「90 後」小夥子用 4 萬元在鶴崗全款買下一套約 70 平方公尺房子的消息，也引發市場高度關注鶴崗。

在鶴崗因「白菜價」房爆紅之際，位於遼寧省的阜新，也因成交部分超低價房源被市場熱議。據媒體報導，長沙一位女士去年 10 月以 1.7 萬元在阜新購得一套小房子，加上裝修及購置傢俱，總花費僅六、七萬元。