中國4月經濟數據不如預期 經濟復甦憂慮加劇

中國 4 月消費者支出和工業活動的成長速度不如預期，進一步顯露這個全球第二大經濟體復甦動能漸失的跡象，目前經濟學家正在觀察央行官員是否會擴大刺激措施，以振興經濟。

國家統計局周二（16 日）公布的數據顯示，4 月工業生產較一年前攀升 5.6%，零售銷售成長 18.4%，增幅均不如經濟學家預期。

今年頭四個月城鎮固定資產投資較去年同期增加 4.7%，不如經濟學家原估的 5.7%，4 月城鎮失業率則從 5.3% 降至 5.2%。

國家統計局說，4 月經濟延續回升態勢，向好因素增多，但國家統計局也表示，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。下階段，要堅持「穩中求進」工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，積極恢復和擴大需求，著力推動經濟高品質發展。

國家統計局新聞發言人付凌暉周二並表示，目前物價低位運行具階段性特徵，中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。不過，付凌暉坦言，物價仍會繼續低位運行，原因包括：一是中國經濟社會恢復常態化運行後，供給與需求均改善，但需求恢復仍顯不足；二是國際輸入性影響可能會持續，受世界經濟復甦乏力影響，國際大宗商品價格回落，並抑制國內物價。

《彭博》則報導，去年 4 月上海處於封鎖狀態，導致企業和消費者活動大幅降溫。 即便如此，今年 4 月數據仍令人失望，顯示決策官員可能需要增強支持經濟成長的力道。

中國最近幾周的其他指標顯示，在今年強勁開局之後，經濟復甦腳步可能正在放緩。五一連假房地地產銷售仍比疫情少，消費者減少房貸，4 月消費者物價指數（CPI）幾乎掛零，進口也大幅下降，顯示國內支出顯露疲態。

經濟學家正在爭論中國央行是否會擴大刺激措施，以振興經濟。 中國央行周一暗示將保持政策支持，承諾讓貨幣供應和信用處於適當水準。 央行並在周一向金融體系注入更多長期流動性，但央行官員未調降 1 年期中期借貸便利（MLF）操作利率。

《彭博》經濟學家舒暢和曲天石表示，4 月工業生產與零售銷售成長，但這是與去年同期相比，與去年 3 月相比則陷入停滯。而數據疲弱，讓央行官員有更多擴大寬鬆的理由。

