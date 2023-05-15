高盛、富達最新發聲 全球機構熱議中國國企投資價值

近期「中特估」成為中國 A 股市場熱門話題，外資機構加強研究，不少國企、央企上市公司已獲外資加倉。外資機構認為，國企已成為市場關注焦點，迎來積極信號。

據《中國基金報》報導，隨著上市公司公布上季財報，不少全球主權投資機構增持國企。例如，上季報告顯示，阿布達比投資局、科威特投資局等主權財富基金增持多家國企央企 A 股上市公司股票，科威特投資局增持中青旅、中國重汽，阿布達比投資局增持浦東金橋，挪威央行新建倉江蘇金租。

再如，富達旗艦中國基金 - 中國焦點基金，截至 4 月底的前十大重倉股包括：阿里巴巴、騰訊、工商銀行、建設銀行、中國石化、華潤置地、中銀航空租賃、中升集團、百度等，包含不少國企。

富達：從乏人問津到成為焦點

富達在最新一篇研究報告中解釋他們對於國企改革的看法。富達認為，國企改革並非新鮮事，但這次國企改革事關重大，而資本市場顯然已經關注到「國企」主題。舉例來說，平常中國中鐵可能是乏人問津的防禦性公司。雖然它有穩健基本面，收益預期也尚可，但它可能不是投資人追捧的公司。然而，今年截止 5 月 14 日，中國中鐵股價已經飆漲 43.88%。背後原因可能包括：隨著高層重提「國企改革」，投資人認為相關機關可能敦促國企改善治理，以增加股東報酬。

值得注意的是，一般說來外資機構更傾向於投資私營部門，這與其選股標準相關。基於公司的股東回報等標準，不少國企在過去難以進入部分外資的選股名單。例如，從 EPS 來看，Wind 數據顯示，非金融類國企截至去年年底的平均 EPS 仍低於 10 年前的水準，這說明國企的資本效率還有很大進步空間。

高盛：國企主題具可持續性

高盛亞太首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）表示，目前國企主題受到關注，可能個別股票有一定數量的「炒作」資金參與，但高盛有充分理由認為國企主題具可持續性。

首先，相當一部分公司估值仍然很低。雖然國企已經從極低水準上升，但本益比仍然在 10 倍左右，不是很高。

其次，如果公司能繼續改善財務表現，提高每股盈餘，並配發股息或實施庫藏股，將利潤分配給股東，有助於帶動股價走高。

第三，從全球投資人角度看，他們對國企的持有或配置仍然相當保守。回顧過去 5 到 10 年，大多數境外機構的觀點是看好上市民營企業（POE），如今趨勢改變，境外機構有提升國企配置的空間。