假如美國未能提高舉債上限 美元會如何？

美國兩黨因舉債上限陷入僵局，最快 6 月 1 日觸及上限，有耗用現金之虞，隨著時間一點一滴過去，美國政府史無前例債務違約的可能性，正在影響美元。

美國財長葉倫警告，美國債務違約，將對美元作為全球準備貨幣的角色造成「負面影響」，儘管大部分人仍懷疑此一可能性。外匯市場周二 (9 日) 反應平淡，美股、美債市場也相對平靜，眾人正在等待周三最新公布的消費者物價指數 (CPI)。

ICE 美元指數 (DXY) 自去年 9 月底至今下跌 11%，主要被美國經濟趨疲、聯準會 (Fed) 即將暫停升息的可能性拖累。

但目前為止，和舉債上限有關的焦慮和恐慌大致只影響短天期美債市場。只不過，情況可能改變，在兩黨持續協商的過程中，外匯波動恐加劇。

AGF 投資公司固定收益共同主管 Tom Nakamura 說：「每一次舉債上限劇碼，都讓世界各地投資人多一個擔心美國公信力和美元準備貨幣地位的機會。葉倫對美元影響的評論是正確的。就算談判持續到最後一刻，也會一點一滴侵蝕我們對美國的信心。」

兩黨對立的癥結點在於預算，共和黨主張政府應該大幅刪減預算，以交換提高舉債上限，但民主黨要求無條件提高債限。美國總統拜登周二在白宮與眾議院領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 等國會領袖會面持續約一個小時，但仍無結論，預定周五再度開會。

Stifel, Nicholas & Co 經濟學家 Laruen Henderson 表示，她認為美元仍將是最重要的貨幣，但這一切建立在國會提高舉債上限的基礎上，「持續的不確定性正在打壓美元，而且發生在中、俄等國家試圖擺脫美元主導地位的時候。」

立即影響

AGF 的 Nakamura 說，如果美國債務違約，市場立即反應將不利美元，而歐元、瑞士法郎等貨幣，甚至是大宗商品如黃金，將大獲提振。

債市反應較不一，短債殖利率將飆高，抵銷最近一些來自降息押注的壓力。歐洲可能是 G10 利率市場表現最突出的。另外，假如投資人認為優質公司債是比公債更好的去處，就可能抑制信用利差。

中長期衝擊

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「如果美國確實違約，將促使人們討論更多美元在世界經濟角色，並加速美國被視為衰落的過程。這對美國的聲譽會造成持久傷害，並被對手拿來大作文章。」

舉債上限的中長期影響難以量化，AGF 的 Nakamura 表示，這很可能削弱市場信心，導致美元更長久下滑的壓力。理論上，由於投資人拋售公債，公債殖利率將上揚，但殖利率會有多快受到影響，還不是很清楚。

Nakamura 說：「市場仍然相信，一切就像我們之前看到的走鋼索情境，一些問題可能被延到秋天。但是，也有愈來愈多人擔心，未來幾周情況可能加劇。如果到 5 月最後一個禮拜仍然遲遲沒有作為，這種擔憂可能加劇。」