〈貴金屬盤後〉重要通膨數據公布前 金價連兩日上漲  

黃金期貨周二 (9 日) 連續第二個交易日上漲，朝上周四觸及的歷史次高收盤價邁進，交易員正屏息等待即將公布的消費者物價指數 (CPI) 報告，從中觀察經濟展望，並尋找和聯準會 (Fed) 利率展望有關的線索。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 9.70 美元或 0.5%，報每盎司 2042.90 美元。

美國周三將公布 CPI，周四公布生產者物價指數 (PPI)。Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，市場正在等待 CPI，這將是規避風險的一天。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說，如果美國通膨仍然頑強，將提高升息機率，黃金可能進一步受挫，跌破每盎司 2015 美元。但如果通膨降溫，多頭將重拾信心，有機會讓金價挑戰今年高點。

Fed 上周三再度升息 1 碼，但暗示準備好暫停升息，進一步緊縮取決於經濟數據。

Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 周二表示，美國經濟正在「有序」放緩，代表通膨能在經濟持續成長之下放緩。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日說，通膨依然過高，但信貸收緊可能導致經濟降溫，阻礙利率攀抵原本需要達到的水準。

市場目前押注 Fed 6 月有 82% 機率暫停升息，7 月有 33% 機率降息。

儘管如此，德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 認為，Fed 今年仍有降息空間。

投資人也留意銀行業發展。Fed 本周一公布的調查顯示，美國銀行業在今年頭幾個月收緊授信標準。

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