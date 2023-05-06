SEC發布更嚴格美股庫藏股監管新規

美國證券交易委員會 (SEC) 週五 (5 日) 發布美股庫藏股監管新規，將於 2023 年第四季開始針對美國境內註冊公司實施，預計更嚴格的新規將促使上市企業披露比以往更多的股票回購資訊。

SEC 週五以 3 比 2 票數悄然通過新規，要求上市公司披露比以往更多庫藏股資訊。

SEC 主席 Gary Gensler 發布聲明表示：「新規將提高企業庫藏股的整體透明度和完整性，並讓投資人更好地評估發行人庫藏股計畫。」

SEC 主席 Gary Gensler 指出新規將提高企業庫藏股的整體透明度和完整性 (圖: REUTERS/TPG)

近年來美企買回庫藏股的金額不斷飆升，根據 SEC 統計，企業 2021 年實施的庫藏股規模接近 9500 億美元，去年 (2022 年) 提升到超過 1.25 兆美元。

儘管經濟衰退疑雲仍在，美企買回庫藏股的力道並未縮手，市場預期今年企業回購自家股票的規模依舊龐大。

Google 母公司 Alphabet 上個月宣布將回購價值 700 億美元的自家股票，這與去年回購規模相當。蘋果 (AAPL-US) 則在本週宣布追加 900 億的庫藏股，傲視其他家企業。

美股庫藏股監管新規將於今年第四季開始針對美國境內註冊公司實施，海外公司將酌情放寬時限，具體要求如下：

第一：股票回購活動的日誌，須在每個季末作為 10-Q 報告和年度 10-K 報告的附件披露。

第二：公司被要求提供每次回購股票的理由及目標，還需要解釋其用於確定回購股份數量的標準。

第三：公司須確認其某些董事或高級職員是否在回購之前或之後的四天內購買或出售了任何有關股份。

第四：須透露有關公司與其董事和高級職員簽訂的股票交易協議 (稱為 10b5-1 計畫) 的更多詳細資訊，包括開始和結束日期、股份總數，以及這些計畫的重要條款。

非營利組織 Better Markets 法律總監 Stephen Hall 表示：「近年來，股票回購大幅增長，並且越來越多地被用來圖利股東，而不是將資本進行再投資，以提高公司的長期生產力、盈利能力和員工福利。SEC 最終規則肯定會增加對這些有爭議交易報告的數量、品質和即時性。」